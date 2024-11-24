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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Yönelik Arama Tarama Operasyonlarına Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Yönelik Arama Tarama Operasyonlarına Devam Ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürekli olarak gerçekleştirdiği arama tarama görevlerinin sürdüğünü açıkladı. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı bir mağara temizlendi ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesbından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama görevine ilişkin açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
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