Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği 'Ateş Serbest-2023' faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu. Faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından pek çok personel katıldı. Yerli üretim silah ve sistemlerin de kullanıldığı gösteride, TSK envanterinde bulunan silah sistemleri de sergilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterine çıktı: Hedefler tam isabetle vuruldu

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterine çıktığı Ateş Serbest-2023 faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği "Ateş Serbest-2023" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sakarya Kışlası'nda gerçekleşti.

Tsk'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından pek çok personel katıldı.

Faaliyette, TSK envanterinde bulunan silah sistemlerinin 50'si sergilenirken 42 silah sistemi de aktif olarak atışlarda kullanıldı. Öte yandan faaliyette yerli üretim silah ve sistemler de kullanıldı. MPT-55, MPT-76, KNT-76 ve Bora-12 Keskin Nişancı Tüfekleri, KARGU vurucu İHA, T-129 Atak, KORKUT hava savunma gibi yerli silah ve sistemler yer aldı. Ayrıca AKIN TİCA, SAR MT-D Makineli Tüfek ve 8,59 mm KN-12 Kesin Nişancı Tüfeği ilk defa gösterime çıktı.

Ayrıca tatbikattan, önce TSK envanterinde bulunan silah sistemleri de sergilendi. TSK mensuplarınca silah sistemleri hakkında bilgiler verilirken envantere yeni giren HİSAR A, HİSAR O gibi hava savunma sistemleri ve BORAN çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı.