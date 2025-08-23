Türk Silahlı Kuvvetleri Erkek Tüfek Atış Takımı Avrupa 3'üncüsü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı'nın Danimarka'daki şampiyonada Avrupa 3'üncülüğünü elde ettiğini açıkladı. Takımı tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı'nın Danimarka'daki Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğü elde ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'na katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 3'üncülük kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
