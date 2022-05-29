Türk Silahlı Kuvvetleri Efes'te nefesleri kesecek - Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikatını başlattı. 10 binden fazla personelin görev aldığı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılıyor. Katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadarki en geniş katılımlı Efes tatbikatı olan faaliyette, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurların yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 Tatbikatı başladı. Tatbikat birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel

katıldı. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personel katılıyor.

Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliğini taşıyor

Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, 37 ülkenin katıldığı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliğini taşıyor. İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini 20'den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor. Jenerik bir senaryo çerçevesinde topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak. Özel Kuvvet Harekatı'nın da icra edileceği Efes 2022'de gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek. Nefes kesecek tatbikat ile dosta güven, düşmana korku verileceği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel