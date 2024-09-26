Türk Seyahat Acenteleri Tunus'ta Turizm İşbirliğini Görüştü

Türkiye merkezli seyahat acenteleri temsilcileri, turizm sektörüyle işbirliğini görüşmek için Tunus'a geldi.

Türk Hava Yollarının (THY) organizasyonuyla Tunus'a gelen acente temsilcileri, bu ülkede turizm sektörüne ilişkin bilgi almak için birçok otel ve turizm acente temsilcisi ile görüştü.

Acenteler arası görüşmelere Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Tunus Turizm Ofisi Direktörü Hilmi Hassini de katıldı.

"Turizm alanındaki işbirliğinin, karşılıklı ilişkilerimize katkısı çok kıymetli"

Görüşmelerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Demircan, iki ülkeden turizm sektörü temsilcilerinin bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkiler çok yönlü. Ticaret ve sanayinin yanında elbette turizm de ikili ilişkiler açısından önemli. İki ülke arasındaki vize anlaşması, karşılıklı hareketi daha da güçlü kılıyor. Her yıl buradan on binlerce insan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'den de buraya geliyor. THY bu anlamda hem kargosuyla hem de yolcu taşımacılığıyla çok ciddi bir aracılık vazifesini yerine getiriyor. Tunus'ta Türkiye'nin birçok yerinden seyahat acentelerini ağırladık. Turizm alanındaki işbirliğinin karşılıklı ilişkilerimize olan katkısı çok kıymetli."

"Hedefimiz Tunus'tan Türkiye'ye gidecek uçakların dolu olarak gidip dolu olarak gelmesi"

Tunus'un önde gelen turizm şirketlerinden Travel Todo'nun sahibi Tarık el-Asadi, Türk turizm firmalarıyla bir araya gelmelerinin iki ülke arasındaki turizmi canlandıracağını vurguladı.

Asadi, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin önemli seyahat acenteleriyle bir araya geldik. Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunun farkındayız. Türkiye'ye giden Tunuslu sayısının çok yüksek olduğunu biliyoruz. THY, Türk acenteleri temsilcileri ve Büyükelçi Ahmet bey ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Tunus'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Tunus'a turist akışını arttırmanın yollarını görüştük. Türkiye'de Tunus'u, Tunus'ta ise Türkiye'yi tanıtarak iki ülkeden sanatçıların desteği ile turizmi geliştireceğimize inanıyoruz. Hedefimiz Tunus'tan Türkiye'ye gidecek uçakların dolu olarak gidip dolu olarak gelmesi."

Tunus'ta Susa ve Hamamat gibi çok güzel turizm kentlerinin olduğunu belirten Stenpol Turizm temsilcisi Gamze Köseoğlu ise Tunus'un güzel bir turizm destinasyonuna sahip olduğunu, 3 gece 4 günlük turizm paketlerinin bu ülke için hazırlanabileceğini söyledi.

Türkiye'de Tunus'un yeterince tanınmadığını, Karadağ ve Mısır'ın daha tanınır olduğunu belirten His Travel temsilcisi Sercan Saray da Tunus'un diğer ülkelere göre iyi bir destinasyon olduğunu, damak tadı ve gezilecek yerler bakımından Türkiye'den gelecek turistlere hitap ettiğini dile getirdi.