Türk seçmenler, 14 Mayıs seçimleri için savaşın gölgesindeki Ukrayna'da sandık başına gitti

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken ülkedeki Türk seçmenler, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile Odessa Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda TSİ 09.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna genelindeki oy kullanma sürecinin 3 gün devam edeceğini söyledi.

Oy kullanma işlemleri için gerekli tüm hazırlıkların etkili şekilde yapıldığını belirten Güldere, "Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin olmazsa olmazıdır. O yüzden bu kapsamda yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu hakları en iyi şekilde kullanabilmeleri için gerekli hukuki düzenlemeleri uzun süre önce hayata geçirdik." dedi.

Güldere, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dahil 6. kez yurt dışında Türk seçmenler için sandık kurulduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ne kadar doğru olduğunu her seçimde daha fazla yurt dışı seçmenin oy kullanmasından görebiliyoruz. 2014'teki ilk yurt dışı oy kullanma döneminde yüzde 20'yi bulmayan oy verme oranı 2018'de yüzde 50'yi aştı. Bu sene de şu ana kadar 1 milyon 150 binin üzerinde oy kullanılmış durumda."

Ukrayna'da süren savaş nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının sayısının azaldığını anlatan Güldere, ülkedeki seçmenleri oy kullanmaya davet etti.