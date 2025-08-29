Türk Savunma Sanayisinin Başarısı: Yıllara Sari Gelişmelerin Sonucu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, "Bugünkü savunma sanayimizin başarısı kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine yıllara sari gelişmelerin ve özellikle de son dönemdeki vizyonun bir göstergesi." dedi.

Pirinççi, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli'nde konuştu.

Panelin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi kitabının lansmanı olduğunu vurgulayan Pirinççi, kitabın önemine dikkatİ çekti.

Güncel tehditlere karşı caydırıcılık zeminini oluşturan savunma sanayisinin Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumunu belirleyen ve güçlendiren önemli etkenlerden biri olduğunu kaydeden Pirinççi, şöyle devam etti:

"Özellikle son 20 yılda yapılan çalışmalarla savunma sanayimizdeki yerlilik sıklıkla vurguladığımız bir şey. Savunma sanayisinde yüzde 80'lere ulaşan bir yerlilik oranından bahsediyoruz. Bu mühendislerimizin, yöneticilerimizin ciddi iradesini gösteriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu ve milli teknoloji hamlemizin itici gücüyle İHA'lardan SİHA'lara, radar sistemlerinden milli muharip uçaklara, hava savunma sistemlerine, gemilere, su altı ve su üstü platformlara, füzelere kadar her alanda üretim var ve üretim devam ediyor. Türkiye bu sayede dünyada savunma sanayi alanında en fazla ihracat yapan 11. ülke konumuna yükseldi."

"Türkiye, bölge ve dünya güvenliğinde vazgeçilmez aktör"

Savunma sanayisinin öncüleri ve kahramanlarıyla bugüne gelindiğini belirten Pirinççi, "Bugünkü savunma sanayimizin başarısı kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine yıllara sari gelişmelerin ve özellikle de son dönemdeki vizyonun bir göstergesi. Sahada ve masada etkili bir performans gösteren Türkiye hem bölgemiz hem de dünyanın güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Bunu özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerde çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle ülkenin hem içeride hem de bölgede rolünü bir kez daha pekiştirdiğini vurgulayan Ferhat Pirinççi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye ciddi müdahil olup bölgesel istikrarın oluşması için adımlar atmaktadır. Bölgedeki istikrarsızlığın giderilmesi başta komşularımız olmak üzere genişleyen halkalar boyunca bir refah ve istikrar alanını oluşturması için Türkiye'nin teknolojik gücü ve kabiliyeti özellikle savunma sanayindeki gücü oldukça önemli. Türkiye'nin, Türk savunma sanayinin, Türkiye'nin askeri gücünün güçlü olması bölgemiz, muhataplarımız için hem bir umut kaynağı hem de bir teminat anlamına geliyor."

İletişim Başkanlığı olarak mümkün mertebe Türkiye'nin hikayesini olabildiğince en doğru şekilde anlatmayı bir görev bildiklerini dile getiren Pirinççi, başarı hikayelerini anlattıkça bunun daha da büyük bir motivasyon kaynağı olarak diğer alanlara yayıldığını kaydetti.