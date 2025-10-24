Haberler

Türk Savunma Sanayisinde Başarılı Balistik Füze Testi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan tarafından gerçekleştirilen başarılı balistik füze testini duyurdu. Görgün, testin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin menzil ve vuruş hassasiyetinin arttığını belirtti.

Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından Roketsan tarafından yapılan testi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, "Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha.

Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan'a ve emeği geçen herkese..." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
