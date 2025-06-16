Türk Savunma Sanayisi ve LBA Systems Ortak Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin uluslararası ortaklıklarla güçlendiğini belirterek, "LBA Systems, yüksek teknolojide işbirliğinin ve vizyoner birlikteliğin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Baykar ve Leonardo, insansız teknoloji geliştirecek ortak girişimlerinin kurulduğunu duyurdu. LBA Systems adını taşıyan yeni şirkette Baykar ve Leonardo yarı yarıya ortak olacak.

Girişimin hukuki ve operasyonel merkezi İtalya'da bulunacak. İki şirketin güçlü endüstriyel sinerjisinden beslenen LBA Systems, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımına odaklanacak.

Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin uluslararası ortaklıklarla güçlendiğini belirterek, Paris Airshow'da tanıtılan LBA Systems'ın yüksek teknolojide işbirliğinin ve vizyoner birlikteliğin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, savunma sanayisinde artık sadece izleyen değil, yön ve şekil veren küresel bir aktör olduğunu vurgulayan Görgün, LBA Systems'ın Türkiye'ye ve tüm paydaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.