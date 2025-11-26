Türk Savunma Sanayisi Hava Savunma Anlaşmalarında 6,5 Milyar Doları Aştı

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan ve Aselsan iş birliğiyle Türk savunma sanayisinin hava savunma kabiliyetlerini güçlendirecek toplam 6,5 milyar dolarlık yeni anlaşmaların imza töreninin gerçekleştirildiğini duyurdu. Görgün, "projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel gücünü artıracağını ve yerli teknolojilerin küresel rekabet gücünü pekiştireceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roketsan ve Aselsan tarafından geçmişte üretilen, geliştirilen ve envantere kazandırılan hava savunma ile kısa ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Roketsan'ın daha önce envantere kazandırdığı taarruzi sistemler ve bunların geliştirilmiş versiyonlarına ilişkin anlaşmaların imza törenlerinin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu kapsamda imzalanan anlaşmaların toplam değeri yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Türk savunma sanayiimizin hava savunma alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak önemli sözleşmeleri imza altına aldık. Çelik kubbemizi güçlendiren, katmanlı hava savunma mimarimizi derinleştiren bu adım; kahraman Mehmetçiğimizin caydırıcılığını artıracak, güvenliğimize stratejik katkı sağlayacaktır.

Toplam değeri yaklaşık 6,5 milyar folar olan bu anlaşmalar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü yükseltecek, hava savunma güvenliğimizi pekiştirecek, yerli ve milli teknolojilerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır.

Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakaladığımız ivme; bugün artık kendi sistemlerini geliştiren, sahada başarıyla kullanan ve dost ülkelere ihraç eden bir savunma ekosistemine dönüşmüştür. Bu stratejik projelerde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, çalışma arkadaşlarıma; mühendislerimize, teknisyenlerimize; Aselsan ve Roketsan ailelerine ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Türkiye, gök kubbesini kendi elleriyle sağlamlaştırmaya kararlıdır. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."