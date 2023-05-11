Türk savunma sanayisi deprem bölgesine yatırım yapacak

Türk savunma sanayisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 8 milyar liralık yatırıma imza atacak.

Türk savunma sanayisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirlerde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 8 milyar liralık yatırıma imza atacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi şirketleri, depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi, görevli ekiplerin ihtiyaç duyduğu çeşitli ekipmanları sağladı. Arama-kurtarma çalışmalarının ardından barınma ihtiyaçları için çeşitli illerde konteyner kentler kuruldu.

Sektörün önde gelen şirketleri, deprem bölgesinde üretim ve istihdamı desteklemeye yönelik olarak da bir dizi yatırımı hayata geçirecek.

SSB öncülüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ASELSAN, ROKETSAN, Pavotek, TÜYAR, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile HAVELSAN depremden etkilenen şehirlerde tesisler kuracak.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yurt içi ve dışındaki ihtiyaçlara yönelik olarak Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretim tesisi oluşturacak.

Gaziantep'in Nurdağı-Islahiye bölgesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ROKETSAN koordinatörlüğünde karbon elyaf üretim tesisi kurulacak.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ROKETSAN tarafından silah ve roket sistemleri üretim tesisi, Pavotek tarafından bilişim ürünleri üretim tesisi yatırımları hayata geçirilecek.

Adıyaman'a ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ASELSAN koordinatörlüğünde yeni bir tesis kazandırılacak. Tesiste kablo ve konektör üretimi yapılacak.

Malatya'da ASELSAN koordinatörlüğünde çok katmanlı baskı devre kartı üretim tesisi kurulacak.

Elazığ, TÜYAR'ın ileri teknoloji çip paketleme ve STM'nin Duvar Arkası Radar üretim tesislerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN ise Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Malatya'da yazılım kampüsleri oluşturacak.

Sanayi üretimini ve istihdamı destekleyecek söz konusu tesislerle deprem bölgelerine toplamda 8 milyar liralık katkı sağlanacak ve en az 2 bin 500 kişiye iş imkanı oluşturulacak.

Savunma sanayi tesisleri ve yazılım kampları, bölgeye ekonomik olarak büyük fayda sağlıyor ve buralardaki istihdam seviyesini artırıyor.

Depremlerin ardından yardım ve altyapı çalışmaları, sonrasında savunma sanayisi yatırımları için bölgeye çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sanayi odaları ve sanayicilerle toplantılar yaparak, yürütülecek çalışmalara ilişkin temaslarda bulundu.