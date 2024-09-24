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Türk Savunma Sanayii ile Azerbaycan Arasında Yeni Anlaşmalar İmzalandı

Türk Savunma Sanayii ile Azerbaycan Arasında Yeni Anlaşmalar İmzalandı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayii şirketleri ile Azerbaycan arasında elektronik harp araçlarından akıllı mühimmat üretimine kadar birçok alanda yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Azerbaycan Devleti ile Türk savunma sanayii şirketleri arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk savunma sanayii şirketlerimiz ile Azerbaycan devleti arasında savunma sanayii alanında bir dizi önemli anlaşma gerçekleşmiştir. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu ve daha pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların, her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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