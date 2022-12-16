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Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

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Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.

Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ege Güncel Haberler

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