Türk Sanayi Lideri: Cııe, Çin Pazarını Gözlemlemek İçin Aktif Bir Araç

Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenmesi planlanıyor.

Etkinlik, dünyanın dört bir yanından şirketlere ürünlerini sergilemeleri, markalarını tanıtmaları ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha fazla iş ortağı bulmaları için bir platform sağlıyor.

Türk iş dünyasının yöneticilerinden biri, fuarın Çin pazarını gözlemlemenin en aktif araçlarından biri olduğunu ve küresel ekonomiye büyük katkısı olduğunu söyledi.

SES (Türkçe): MEHMET ALİ IŞIK, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi

"Çin endüstrisi ve sanayisi bizim için çok önemli. Bu fuara katılımımızın amacı ilişkilerimizi devam etmesi. Biz buradaki diyaloğumuzun devam etmesini istiyoruz. Çin'deki gelişmelerin izlenebilmesi için ve oradaki fuar sonuçta geniş bir katılımla devam ediyor. Fuarcılık başlı başına bir kültürdür. Trendleri görüyorsunuz, o ülkedeki gelişimleri görüyorsunuz. Yani bizim Çin pazarını gözlemleyebileceğimiz en aktif çalışmalardan biri bu ithalat fuarı. Çok müthiş bir katkısı var çünkü orada çok büyük bir nüfus var ve o nüfusun ne tükettiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak ticarette Çin'in yapmış olduğu başarılı çalışmada neresinde yer alabiliriz, trendler nereye gidiyor, gelişmeler ne yöne gidiyor, bu bakımdan bu ithalat fuarı Çin'in kendisini göstermesi bakımından çok büyük önem arz ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.