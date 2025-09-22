Türk Sanayi Günü: Savunma Sanayiinde NATO ile İş Birliği Güçleniyor

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde, Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk Sanayi Günü düzenlendi. Güne, NATO'nun İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile NATO Destek ve Tedarik ajansı katıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma ve havacılık sanayinin önde gelen kurum ve kuruluşları, NATO'nun iki ana tedarik ajansı olan NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) yöneticileriyle Türk Sanayi Günü etkinliğinde bir araya geldi. Açılış konuşmasını, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, NCIA Genel Müdürü Ludwig Decamps ve NSPA'in Tedarikten Sorumlu Üst Düzey Temsilcisi Joseph Lyden gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) temsilcileri de konuşma yaptı.

Gün boyu süren oturumlarda NSPA ve NCIA yetkilileri; ajansların tedarik süreçleri, iş birliği yöntemleri, e-ihale ve e-portal araçları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcı firmalar, NATO ajanslarıyla doğrudan iş yapma imkanlarını öğrenme fırsatı buldu; ayrıca soru-cevap oturumları ve ikili görüşmeler aracılığıyla iş birliği zeminlerini değerlendirdi. Özellikle 'NATO ile nasıl iş yapılır?' başlıklı oturumlar, Türk firmalarının küresel savunma tedarik zincirine entegrasyonu için kritik bir bilgi paylaşım platformu sundu.

'NATO İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ DİYALOGLAR İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERİ TAŞIMAKTADIR'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, etkinliğe ilişkin, "Türk savunma ve havacılık sanayii, sahip olduğu kabiliyetler ve birikim ile artık yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefiklerimizin projelerine katkı sunan güçlü bir aktördür. NATO ile gerçekleştirilen bu tür buluşmalar, hem sektörümüzün uluslararası görünürlüğünü artırmakta, hem de Türk firmalarının küresel tedarik zincirinde daha etkin rol üstlenmesinin önünü açmaktadır. Ana yüklenicilerimiz, alt sistem üreticilerimiz, yan sanayimiz ve KOBİ'lerimizle birlikte güçlü ve genç bir teknoloji ordusuna sahibiz. NATO ile en üst düzeyde yürüttüğümüz diyaloglar, iş birliğimizi daha ileri taşımaktadır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birçok platformda gerçekleştirdiğimiz temaslar, savunma sanayiimizin sektörel gelişimine ve uluslararası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayan yapıcı adımlar olmuştur. Bugüne değin NATO faaliyetlerimiz bazında; NATO karargah ziyareti, ACT Innovation Continuum Spark ve Multidomain Operations Conference etkinliklerini gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, Türkiye'nin eriştiği kapasiteyi, güçlü ve çevik ekosistemiyle müttefiklik ruhu içinde anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Sanayi Günü, Türk savunma sanayiinin uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi, NATO projelerinde daha etkin rol üstlenmesi ve ihracat potansiyelini artırması açısından stratejik bir buluşma noktası oldu. Etkinlik, Türkiye'nin savunma sanayii alanında uluslararası entegrasyonunu hızlandıracak somut adımların tartışılmasına imkan tanıdı.