Türk Sanatçılar: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Farklı Kültürleri Yakınlaştırıyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Langfang'da Pazar günü düzenlenen bir yardım etkinliğine Türk sanatçılar da katıldı.

Yardım etkinliğinde açıklamada bulunan sanatçılar, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, Kuşak ve Yol ülkelerine ekonomik faydalar sağlamanın yanı sıra farklı kültürleri yakınlaştırdığını söyledi.

Bu yıl, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü.

SES 1 (İngilizce): AZİZ KORU, Sanatçı

"Müzik, Çin kültüründe de büyük yer tutuyor. Benim ülkemde de müzik en fazla etkilendiğimiz şeylerden biri. Günümüzde farklı ülkeler, kültürler ve toplumlar arasında bir çeşit bağa ihtiyacımız var. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda insanlar arasındaki bağ için de büyük bir inisiyatif olduğuna inanıyorum. Tüm ülkelerin gelecek için bir çözüm bulması gerekiyor."

SES 2 (İngilizce): SERDAL İBRAHİMOĞLU, Sanatçı

"Her zaman melodimizi, deneyimlerimizi, tarihimizdeki birçok şeyi paylaşıyoruz. Çin kültürünü seviyorum. Burada yaşıyormuşum, evimdeymişim gibi hissediyorum."

SES 3 (İngilizce): CLAUDIA YANG, İpek Yolu Uluslararası Sanat Merkezi Müdürü ve Sanat Yönetmeni:

"Misyonumuz, dünyanın dört bir yanındaki insanların Çin halkıyla gerçekten ilişki ve dostluk kurması için bir platform oluşturmak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)