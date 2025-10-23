Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı'nı Ziyaret Etti
Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Turhan, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.
Turhan, sendikal faaliyetler kapsamında makamında ziyarette bulunduğu Çatlı ile sohbet etti.
Çatlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret sonunda Turhan, Çatlı'ya Türk bayraklı çerçeve tablo takdiminde bulundu.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel