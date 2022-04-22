Türk Sağlık-Sen'den ebelerin özlük haklarında iyileştirme talebi

KAYSERİ (AA) - Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi, ebelerin çalışma koşullarında ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını talep etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanları için ücret politikasında yeni bir tavra ihtiyaç olduğu, tek ödeme şeklinde maaşlara zam yapılması gerektiği belirtildi.

Ebeler Haftası dolayısıyla ebelerin çalışma koşullarına dikkat çekilen açıklamada, vekil ebe hemşire, sözleşmeli ebe gibi istihdam modellerinin terk edilmesi, kamuda bu şekilde görev yapan tüm çalışanların kadrolu memur statüsüne alınmaları talep edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anne ve bebek sağlığı hizmetini yürüten ebe arkadaşlarımızın kreş mağduriyeti sonlandırılmalı, aile yaşamlarını etkileyen çalışma şartları düzeltilmelidir. Sağlık çalışanlarının, ebe arkadaşlarımızın özveri ile yürüttükleri sağlık hizmetinin karşılığında onlara mali, özlük ve sosyal haklar açısından daha iyi şartlar mutlaka sağlanmalıdır. Kamuda görev yapan 55 bin ebe arkadaşımız bunu fazlasıyla hak etmektedirler. Biz öneriler sunuyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlık çalışanlarının mağdur edilmediği, mutlu olduğu bir çalışma hayatı talep ediyoruz. Ebe arkadaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli, onları sevindirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu düşüncelerle fedakarlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftası'nı kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz."