Türk sağlık ekibinden Nijerli vatandaşlara sağlık hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BİSEG), Nijer'de yerli halka iki hafta boyunca sağlık hizmeti sundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BİSEG), Nijer'de yerli halka iki hafta boyunca sağlık hizmeti sundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusunun yarısına yakını açlık sınırının altında yaşayan Nijer'de, sağlık hizmetleri ve hastane altyapılarının halkın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, TİKA ve BİSEG işbirliğinde Nijer'de 27 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında 51 kişilik ekiple Maradi bölgesi Tessaoua şehrinde katarakt, cerrahi, üroloji ve kadın hastalıkları ameliyatları, dahiliye, üroloji, kulak-burun-boğaz, kadın ve çocuk hastalıkları poliklinikleri ve genel diş branşlarında bölge halkına sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Dahiliye, kadın hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz ve diş bölümlerinde verilen poliklinik hizmeti sayısı yaklaşık 7 bin kişiye ulaşırken genel cerrahi, üroloji, göz ve kadın hastalıkları alanında da 1214 ameliyat gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 bin kişiye de diş tedavisi uygulandığı kaydedildi.

Nijerli vatandaşlar, kendilerine sunulan sağlık hizmetleri için Türk halkına ve Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.