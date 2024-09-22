Üye Girişi
Haberler

Türk Sağlık Ekibi Uganda'da 1000'den Fazla Hastayı Tedavi Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA ve TADD işbirliğiyle Uganda'da gerçekleştirilen sağlık organizasyonu kapsamında, Türk gönüllü sağlık ekibi, Jinja Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir haftada 1000'den fazla Ugandalıyı tedavi etti ve 100 ameliyat yapılması hedefleniyor. Bölge halkı, Türk doktorların çalışmalarını takdir ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğinde Uganda'da gönüllü olarak hastalara tedavi ve ameliyat hizmeti veren Türk sağlık ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

18 kişilik gönüllü sağlık ekibi, TİKA ve TADD işbirliğinde düzenlenen sağlık organizasyonu kapsamında, Uganda'nın Viktorya Gölü kıyısındaki Jinja kentinde bulunan ve ülkenin ikinci büyük hastanesi olan Jinja Devlet Hastanesinde, yaklaşık bir haftada 1000'den fazla Ugandalıyı tedavi etti.

Ameliyat olması gereken hastalara müdahale eden alanında uzman doktor, hemşire ve anestezi teknisyenlerinden oluşan gönüllüler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonla onlarca kişinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ejau Lubega, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü Türk sağlık ekibi tarafından kardeşinin boynundan yaklaşık 2 kiloluk kitle alındığını söyledi.

Kardeşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Lubega, "Kardeşim yıllarca bu kitleyle yaşamak zorunda kaldı ve gün geçtikçe kitlenin büyüklüğü artıyordu. Boynundaki kitle yaşam şartlarını zorlaştırırken görüntü olarak da kötü duruyordu." ifadesini kullandı.

Lubega, ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı Türk doktorlara dua ettiğini söyledi.

Bu organizasyonu düzenleyerek yüzlerce kişinin sağlığına kavuşmasının bölge halkı için önemli olduğunu vurgulayan Lubega, bu tür çalışmaların daha fazla yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Beraberinde getirdikleri 56 kutu ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürününü ihtiyacı olan hastalar için kullanan sağlık ekibi, ağır hastaların gereksinim duyduğu başta çorba olmak üzere gıda ihtiyaçlarını da kendileri hazırlıyor.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında şimdiye kadar onlarca kişi ameliyatla sağlığına kavuşurken 26 Eylül'e kadar sürecek sağlık organizasyonu kapsamında toplamda yaklaşık 100 ameliyat yapılması hedefleniyor.

Öte yandan Uganda'daki sağlık organizasyonu kapsamında çalışmalar yürüten gönüllü sağlık ekibi, ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yaptı ve su kuyusu açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Ameliyat

Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

52 kişinin cansız bedenini teker teker böyle çıkardılar

 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });