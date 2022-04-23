TÜRK, RUS VE UKRAYNALI ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI

MERSİN'in Gülnar ilçesinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

Yanışlı Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte bölgedeki okullardaki öğrenciler ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Rus ve Ukraynalı ailelerin çocukları bir araya geldi. Ülkelerin kültürlerinin sergilendiği programda veliler de çocuklarla eğlendi. Yöresel oyunların yanı sıra palyaço eşliğinde müzikle dans eden öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğe katılan Kayrak Şehit Uğur Katran İlkokulu Müdürü Ali Akçivi, "Böylesine bir etkinlikte Rus ve Ukraynalı çocukları buluşturmak bizleri de ayrıca çok mutlu etti. Dünyanın kutladığı 23 Nisan'ı çocuklarımızla bu şekilde kutlamak bizim için de bir ayrıcalık oldu? diye buluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel