Türk-Rus görüşmeleri; Suriye operasyonu sarı ışıkta - Haberler

Türk-Rus görüşmeleri; Suriye operasyonu sarı ışıkta
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Türk-Rus görüşmeleri; Suriye operasyonu sarı ışıkta.
Türk-Rus görüşmeleri; Suriye operasyonu sarı ışıkta...
Lavrov-Çavuşoğlu görüşmelerinin perde arkası...
Suriye'ye olası harekatla ilgili neler görüşüldü?
Tahıl konvoyunda açılım yok, anlaşmazlık noktaları neler?
T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve Rusya uzmanı Aydın Sezer, Dış Politikayla İçli Dışlı'da M. Kaan Kurtuluş'a yorumladı.
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