Türk robotik takımından ABD'de büyük başarı

TÜRK robotik takımı 'Golden Horn Robotics', ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'un en değerli ödüllerinden olan 'Engineering Inspiration Award'ı kazandı. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmada kazanılan ödülün duyurulmasıyla salonda büyük coşku yaşayan takım, 20- 23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek 'First ChampionChip'de Türkiye'yi temsil edecek.

Teknoloji temelli çalışmalar yapan farklı okullardan 18 lise öğrencisinden oluşan Golden Horn Robotics takımı, dünyanın en önemli robotik yarışması olarak gösterilen 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da önemli bir başarıya imza attı.

TÜRK ROBOTİK TAKIMINA DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR OLDU

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