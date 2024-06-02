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Türk rehberler Koreli turistlere halay öğretti

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Bursa'nın İznik ilçesine gelen Koreli turistlere Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Turistlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Türk rehberler Koreli turistlere halay öğretti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesine gelen Koreli turistlere Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken turistlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Türkiye'nin en büyük 5. göle ve ve Dünyaca ünlü tarihi ilçe olan İznik'i gezmek için Kore'den gelen turistlere Türk rehberler halay çekmeyi öğretti. Koreli turistlerin mutlulukları yüzlerinden okunurken yaklaşık yarım saat boyunca halay çektiler. Koreli turistler daha sonra ise İznik'in tarihi dokusunu incelemek için ilçe merkezine gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İznik Bursa Kore Kültür Turizm Güncel Haberler

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