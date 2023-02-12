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Türk polisi, 73 bin 243 personeliyle afet bölgelerinde de vatandaşın yanında

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Türk polisi, 73 bin 243 personeliyle afet bölgelerinde de vatandaşın yanında

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde görevli 73 bin 243 personel ile hem işlenmesi muhtemel suçların önüne geçmek, hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yoğun mesai harcıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde görevli 73 bin 243 personel ile hem işlenmesi muhtemel suçların önüne geçmek, hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yoğun mesai harcıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) merkez üssü Kahramanmaraş olan ve etkisi 10 ilden hissedilen iki büyük deprem nedeniyle afet bölgelerinde 21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personel görevlendirildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Teyakkuzdayız. 21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Güncel Haberler

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