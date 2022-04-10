Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Türk Polis Teşkilatının huzur ortamının en büyük güvencesi olduğunu bildirdi.

Polis teşkilatının köklü tarihiyle kazanmış olduğu bilgi ve tecrübeyi en iyi şekilde sahada yansıtarak istikrarlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kendirli, şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Ekicioğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözündeki gibi polislerin toplumsal huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu uğurda şehit olan polisleri saygıyla andı.

Ünsal ise emniyet mensuplarının yasalar ve hukuktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşanması için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Her zaman, her koşulda en zorlu şartlar altında üstlendikleri görevi başarıyla yerine getiren emniyet mensuplarının özverili çalışmalarıyla milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirten Ünsal, milletin iftihar vesilesi emniyet mensuplarına başarılar diledi.