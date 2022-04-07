Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. kuruluş yıl dönümü - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. kuruluş yıl dönümü

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. kuruluş yıl dönümü Seydişehir'de kutlanıyor.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. kuruluş yıl dönümü Seydişehir'de kutlanıyor.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve beraberindeki heyet, Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Tutal, ilçenin güvenliği için gösterdikleri üstün gayretten dolayı İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve personeline teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğümüz ilçemizde asayişi sağlamanın yanı sıra vatandaşımızın huzurlu bir şekilde yaşaması adına başarılı çalışmalara imza atarak halkımızın takdirini kazanmıştır. Suçu önleme ve suçluyu yakalamanın yanı sıra terörle mücadeledeki başarısıyla da övünç kaynağıdır. Gece gündüz demeden fedakarca can ve mal güvenliğimiz için çalışarak halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinen Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarının 177. yılını nezdinizde kutluyorum." dedi.

Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı da, Emniyet Teşkilatına Seydişehir Belediyesinin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, kutlamalar çerçevesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal, Seydişehir, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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