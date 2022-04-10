Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler konser verdi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler konser verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından il emniyet müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu polis korosu sahne aldı. Koro şefinin de polis olduğu programda türküler, emniyet mensuplarınca solo olarak da seslendirildi.

Dinletinin ardından polisler zeybek gösterisi sundu. Gösteri sırasında bir polis memuru göğsünden çıkardığı Türk bayrağını öperek İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e verdi.

Çok sayıda polis memuru ve ailelerinin katıldığı program Tuncer'in katılımcılara plaket vermesinin ardından sona erdi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

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