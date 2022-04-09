Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü hazırlanan klip ile kutladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü hazırlanan klip ile kutladı.

"Türk Polisi 177 Yaşında" başlığıyla hazırlanan klipte polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği faaliyetlerden fotoğraflar bulunuyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'in, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'nu ziyaretinin de yer aldığı klip 1 dakika 24 saniyeden oluşuyor.

Klip, İl Jandarma Komutanlığı sitesinden de paylaşıldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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