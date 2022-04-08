HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı'nda, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki programda, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşu bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Törene, ilçe protokolü ve polis memurları katıldı.

Buradaki programın ardından ilçe protokolü, Gazipaşa Mahallesi'ndeki şehitliği ziyaret ederek dua etti. Cuma namazı öncesi de şehitler için Mevlid-i şerif okundu.

Öte yandan Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde de başarılı çalışmalarından dolayı bazı polis memurlarına başarı belgesi verdi.