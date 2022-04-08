Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

AA - Servet Tümer - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibinin gününü kutladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibinin gününü kutladı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'i ziyaret etti. İlçenin huzuru ve güvenliği için işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten Aktürk, jandarma ve polis teşkilatını iki kardeş kurum olarak değerlendirdi.

Aktürk, Esin'e çiçek vererek, polis haftasını kutladı.

İlçe Jandarma personeli de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tüm odaları gezerek, çiçek verdi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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