Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ve Tarsus ilçeleri ile Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gülnar ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrullah Kızmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tarsus'taki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Fil, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Programa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

İlçede etkinlikler kapsamında Yarenlik Alanı'nda açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapıldı, şapka ve maskot hediye edildi.

Hatay'da da yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ulus Meydanı'nda stant açıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da stantları gezerek polis üniformalı çocuklarla sohbet etti.