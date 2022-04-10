Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Törenden detaylar Mehmet Kemal Arısoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'in konuşması Vali Yılmaz Şimşek'in polislerin gününü kutlaması NİĞDE - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177.

NİĞDE (AA) - Törenden detaylar

Mehmet Kemal Arısoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'in konuşması

Vali Yılmaz Şimşek'in polislerin gününü kutlaması NİĞDE - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden beri kamu düzeninin tesisi ve korunması, asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla fedakarca görev yapan teşkilatımız, suç ve suçlularla başarılı mücadelesini her geçen artırarak sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Vali Yılmaz Şimşek de polislerin gününü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Atatürk Anıtı, Polis, Niğde, Türk, Güncel, Haberler

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