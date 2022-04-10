Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Kilis'te tören düzenlendi.

KİLİS (AA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Kilis'te tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, il emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Polis, Tören, Kilis, Türk, Güncel, Haberler

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