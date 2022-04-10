Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajı okundu.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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