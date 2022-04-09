Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis ekipleri ile atlı polisler de katıldı. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı vatandaşlar polislerle fotoğraf çektirdi.

Polislerle bir süre sohbet eden Aktaş, Galata Kulesi'ne yansıtılan, Türk Polis Teşkilatının tarihiyle faaliyetlerinin anlatıldığı video ve fotoğraf gösterisini izledi.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Galata Kulesi, Zafer Aktaş, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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