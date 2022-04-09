Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Savur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Savur ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda, çocuklar emniyet ve polis konulu slayt gösterisini izledi.

Çocuklar, etkinlik kapsamında yaptığı şapka ve tabloları polislere hediye etti.

Daha sonra polisler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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