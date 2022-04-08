Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA - Günay Nuh - Güncel
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Merkez Camisi Camiye gelen cemaatten görüntü Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın konuşması Dua edilmesi ARDAHAN - Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Merkez Camisinde düzenlenen programda, şehit polisler için mevlit okundu, dua edildi.

ARDAHAN (AA) - Merkez Camisi

Camiye gelen cemaatten görüntü

Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın konuşması

Dua edilmesi ARDAHAN - Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Merkez Camisinde düzenlenen programda, şehit polisler için mevlit okundu, dua edildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Polis, Türk, dua, Güncel, Haberler

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