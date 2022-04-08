Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
Merkez Camisi Camiye gelen cemaatten görüntü Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın konuşması Dua edilmesi ARDAHAN - Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Merkez Camisinde düzenlenen programda, şehit polisler için mevlit okundu, dua edildi.
ARDAHAN (AA) - Merkez Camisi
Camiye gelen cemaatten görüntü
Ardahan Müftüsü Hayri Erenay'ın konuşması
Dua edilmesi ARDAHAN - Ardahan'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Merkez Camisinde düzenlenen programda, şehit polisler için mevlit okundu, dua edildi.