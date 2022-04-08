Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü
AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve teşkilat mensupları ziyaret etti.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve teşkilat mensupları ziyaret etti.
Kaymakamı Akbulut'a, Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Yurtseven ve teşkilat mensupları ziyarette bulundu.
Akbulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
AA / Pirhasan Doğan - Güncel