Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü - Haberler

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Vali Muammer Erol tarafından kabul edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Vali Muammer Erol tarafından kabul edildi.

Beraberinde görevli polis memurlarıyla Vali Erol'u makamında ziyaret eden Topaloğlu, hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikleri içeren davetiyeyi sundu.

Vali Erol, ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümünü ve tüm teşkilatın polis haftasını kutladı.

Topaloğlu, valilik ziyareti sonrası eşi Leman Topaloğlu ve emniyet müdür yardımcılarıyla ildeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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