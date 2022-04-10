Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un çelenk sunması Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir'in çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Polis araçlarından oluşan kortejin geçişi ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis...

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un çelenk sunması

Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir'in çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Polis araçlarından oluşan kortejin geçişi

ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, POMEM, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title