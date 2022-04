Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Bursa ve çevre illerde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, törenler kapsamında araç ve motosikletlerle kortej yaptı.

Şehrin birçok noktasından geçen korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ise stant kuran polis ekipleri vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da meslektaşlarıyla bir araya gelerek, görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Emniyet Müdürü Koç, daha sonra beraberindeki emniyet personeliyle Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tüm yurt sathında güven içerisinde kalabilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin can ve mal güvenliğini sağlayan kolluk birimlerimiz. 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle hepsini canıgönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür, sizlere de görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Bizim için gece gündüz çalışıyorsunuz, iyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin."

Eskişehir

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Eskişehir'de de tören düzenlendi.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ayhan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan stantlar gezilmesinin ardından sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Emniyet Müdürü Karaduman, tören sonrası personelin günlerini kutladı.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topaloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Topaloğlu, konuşmasında, Polis Teşkilatı'nın her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullandığına vurgu yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik çalışmalarla dünyada örnek gösterilen başarılara imza attığına dikkati çeken Topaloğlu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozarak kendilerine menfaat sağlamak isteyen bölücü terör örgütleri, adi suç gurupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odakları, polis teşkilatının çalışmaları ve devletimizin sarsılmaz gücü karşısında yok olmaya mahkumdurlar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından birim müdürlükleri tarafından meydanda kurulan stantları gezen Vali Muammer Erol ve beraberindeki protokole, polis memurları tarafından görev sırasında kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı.

Program, Kent Müzesi'nde polis memurları tarafından yapılan eserlerin bulunduğu serginin gezilmesiyle son buldu.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı törenle kutlandı.

Pazaryerindeki program, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı.

Çelenk sunma programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis memurları katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan'ı ve personelini makamında kabul ederek polis haftalarını kutladı.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasındaki Polis Haftasının, kutlandığını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal, "Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Osmaneli'de ise Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve tebriklerin kabulü ile sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, mahalle muhtarları, emekli emniyet mensupları ile polis ve jandarma katıldı.

Balıkesir

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı nedeniyle Bigadiç ve Bandırma'da tören düzenlendi.

Bigadiç 100.Yıl Atatürk Parkı'ndaki törende Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Serkan Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Bigadiç Kaymakam Refiği Tolga Ustaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran, Cumhuriyet Savcısı Kürşat Türk, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, STK temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Bandırma'da ise Cumhuriyet alanında düzenlenen törene Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi, Bandırma Polis Emeklileri Derneği Başkanı Selahattin Ercan, gaziler, polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı işe başladı. Ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve Bandırma Polis Emeklileri Derneği Başkanı Selahattin Eren, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran şunları söyledi:

"Türk Polis Teşkilatı, bir buçuk asrı aşan engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanım ve ekipmanlarıyla, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan üstlendiği kutsal görevini yüksek sorumluluk bilinci, büyük bir vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla sürdürmeyi ilke edinmiştir."