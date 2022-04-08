Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Haberler

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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA - Güncel
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Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ağrı

Ağrı'da ise İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlar, konvoyla halka tanıtıldı.

Üzerlerinde Türk bayrakları bulunan emniyetin tüm birimlerindeki araçlar, polisevi önünden konvoy halinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konvoyu gören vatandaşlar da fotoğraf ve video çekti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

AA / Güncel

Ardahan, Polis, Ağrı, Türk, Güncel, Haberler

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