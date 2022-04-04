Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandı.

4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan film, bir Polis Akademisi eğitmeninin, polis olma yolundaki öğrencilere yönelik tavsiye ve uyarılarını içeriyor.

Filmde eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını anlatıyor.

Adana, İzmir, Van ve Ankara'da çekilen ve emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntülere yer verilen filmde şehitler de unutulmadı. 4 dakika 30 saniye süren tanıtım filminde Cebeci Polis Şehitliği'nden kareler de yer aldı.

Senaryosu Emniyet Teşkilatınca kaleme alınarak yaklaşık bir aylık bir çalışmayla ortaya çıkan filmin oyuncuları da polisler oldu.