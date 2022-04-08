Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü

AA - Bilal Timur - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü

Kale Emniyet Amir vekili Harun Ercan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı ziyaret etti.

Kale Emniyet Amir vekili Harun Ercan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bıçak, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ülkenin her yerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına başarılar dileyen Bıçak, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Ercan da etkinlikler hakkında Bıçak'a bilgi verdi.

AA / Bilal Timur - Güncel

Ercan Türk, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title