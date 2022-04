Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ayhan ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın en eski ve köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nın mesai mefhumunu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın her geçen gün gelişmekte ve sürekli kendisini yenilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatımızın elde ettiği başarılarda, kamu düzeninin ve asayişin korunması, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların yakalanarak zamanında adalete teslim edilmesi için vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza fedakarca çalışan Emniyet görevlilerimizin payı büyüktür."

Polisin, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye gölge düşürmek isteyen her türlü şer odağının karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bildiğini ifade eden Vali Ayyıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatının gelişen teknolojik değişime ayak uydurarak sürekli kendisini yenilediğini kaydeden İl Emniyet Müdürü Ağırlar ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy'dan ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesine dikilen çam fidanına Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle "177'nci yıl ağacı" adının verildiği bildirildi.