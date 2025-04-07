Türk Polis Teşkilatı 180. Yaşını Kutluyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla özel videolar hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videolar, polis birimlerini tanıtıyor ve 10 Nisan'da yayımlanacak tanıtım filmi ile sona erecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla özel videolar hazırladı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Türk Polis Teşkilatının çeşitli birimleri tanıtıldı.
Vatandaşların gündelik yaşamlarında yanlarında olan ve en zorlu anlarda yardıma koşan polis birimlerinin yer aldığı video serileri, 10 Nisan'da yayımlanacak olan tanıtım filmiyle final yapacak.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel