Türk piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı Londra'da konser verdi - Haberler

Neoklasik müziğin genç temsilcilerinden piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra'da verdiği konserde müzikseverlerle buluştu.

Tarihi St. Pancras Old Church'ün etkileyici ortamında sahne alan Kayıkçı'nın konserine Londra'daki müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Genç piyanist Kayıkçı, kendi bestelerinden oluşan repertuvarı dinleyenlerin beğenisine sundu.

"Londra'daki konser çok kıymetli"

Kayıkçı, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'da ilk kez konser verdiğini belirterek, "Bugün aslında yayınlanmamış şarkılarımdan epey çaldım. Önümüzdeki sene muhtemelen bir albüm çıkmış olur, sürpriz bir plak şirketi olabilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den önce Belçika ve Hollanda'da da konserler verdiğini anımsatan Kayıkçı, "Bundan sonra Almanya, Avusturya ve sonra tekrar Almanya'da konserler var. Bizim için biletlerin tükenmesi çok önemli bir hadiseydi. İlk defa buraya geliyorum ve biletler tükeniyor. O yüzden gerçekten çok kıymetli." dedi.

Büşra Kayıkçı, DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen oldu

Çocukluğundan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitim alan Kayıkçı, mimarlık fakültesinde tamamladığı lisans eğitiminin ardından kompozisyon çalışmalarına başladı.

Minimalist ve neoklasik tarzda 9 eserden oluşan çıkış albümü "Eskizler"i 2019'da bağımsız olarak yayımlayan Kayıkçı, ikinci albümü "Tuna"yı 2020'de piyano tasarımcısı David Klavins'in daveti üzerine Macaristan'daki atölyesinde Architizer ödüllü "Una Corda" isimli tasarım piyanoda kaydetti.

Kayıkçı'nın diğer bir teklisi olan "Doğum" ise 2020 sonbaharda New York Theatre Ballet dans okulunun modern dans gösterisinde kullanıldı, bu iş birliği, The New York Times'ta işlendi.

Türk piyanist Kayıkçı'nın Galata'dan esinlenerek yazdığı "Kuledibi no. 1" isimli çalışması de The Wall Street Journal'de yayımlanan İstanbul temalı bir makalede müzik önerileri arasında yer aldı.

Piyanist Kayıkçı'nın, köklü klasik müzik plak şirketlerinden Deutsche Grammophon etiketiyle, "Bring the Light" isimli tekli albümü geçen yıl sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kayıkçı, aralarında Moby, Sting, Max Richter, Vikingur Olafsson, Krystian Zimerman'ın bulunduğu DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti.