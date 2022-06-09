Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu, İzmir'de başladı - Haberler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu, İzmir'de başladı.

Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil, Kaya Termal Otel'de düzenlenen forumun açılış töreninde, forumun iki ülke bilim insanları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a misafirperverliği için teşekkür eden Odil, şöyle konuştu:

" Özbekistan'a ve eğitime olan ilgileri için hepsine teşekkür ederim. Bu forum, Türkiye ve Özbekistan halkaları arasındaki sıkı bağları ve benzer geleneklere sahip olduğumuzu bizlere gösterdi. Özbekistan, üçüncü uyanış dönemine girerken Türkiye'den büyük destek gördü. Türkiye, bizim her zaman yanımızda durdu. Eminim ki bu forum bizlere güzel sonuçlar sağlayacak ve iki devletin ilişkilerinde önemli rol oynayacak."

Rektör Budak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla Taşkent'te yapılan Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda, iki ülke arasında iş birliğinin artırılması için önemli adımlar atıldığını hatırlattı.

Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Budak, "Ege Üniversitesi olarak gönül bağı olan iki kardeş ülkenin üniversiteleri arasında başta eğitim, araştırma, uluslararası değişim programları ve projelere katılmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk dünyasının ve iki ülkenin ilişkilerinin daha da derinleşmesi için katkı koyacağına inanıyoruz. Bu anlamda Türkiye ve Özbekistan arasında üniversiteler bağlamında sağlanacak bu sinerjinin Türk dünyasının yükselişine katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı Prof. Odil tarafından Budak'a, fahri doktora belgesi verildi. Budak, geleneksel Özbek kıyafeti de giydi.

Türkiye'den 56, Özbekistan'dan ise 33 rektörün katıldığı Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu'nun ilk gününde düzenlenen paralel oturumlarda rektörler arasında bilimsel konularda iş birliği anlaşmaları yapılacak.

Forumun ikinci ve son gününde Türk ve Özbek rektörler, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.