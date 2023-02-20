Türk Otomobil Satış Temsilcisi Çin Otomobillerinden Övgüyle Söz Etti

İstanbul'da 13 yıllık tecrübeli bir otomobil satıcısı olan Semih Eryükseldi, Çin otomobillerinin Türkiye'de özellikle genç müşteriler arasında popüler olduğunu belirtti.

İstanbul'da 13 yıllık tecrübeli bir otomobil satıcısı olan Semih Eryükseldi, Çin otomobillerinin Türkiye'de özellikle genç müşteriler arasında popüler olduğunu belirtti.

SES 1 (Türkçe): SEMİH ERYÜKSELDİ, Otomobil satış temsilcisi:

"Çin bu konuda (pandemi koşullarına) çok hızlı adapte oldu. Pandemi de aslında krizi fırsata çevirmeleri için bir yardımcı unsur oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda Chery, İstanbul'da Intercity'nin şu anda işlettiği Formula 1 pistinde bir etkinlik düzenleyerek üç dört farklı modelin lansmanını gerçekleştirdi. Yeni iş başı yapmış, yeni otomobil sahibi olmak isteyen genç hedef kitle fiyat performans odaklı olarak Çin'in otomobillerini alacaklar."

Eryükseldi, Çin'in elektrikli otomobil bataryalarının daha kaliteli olduğuna da dikkat çekti.

SES 2 (Türkçe): SEMİH ERYÜKSELDİ, Otomobil satış temsilcisi:

"Çin yeni bir batarya geliştirdi. Bu batarya şu anda kurulu elektrikli otomobil bataryalarından daha kaliteli ve daha hızlı şarj olup, daha uzun menzil gidebiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)